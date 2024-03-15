بتكلفة 600 ألف جنيه.. افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بنجع حمادي

افتتح محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، تجديد مسجد أبو بكر الصديق بمدينة نجع حمادي، بتكلفة قدرت بنحو 600 ألف جنيه.

الافتتاح يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان المبارك.

حضر الافتتاح، الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وفتحي قنديل عضو مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي.

خطبة الجمعة اليوم

واستمع السكرتير المساعد بمحافظة قنا إلى خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان «رمضان شهر الطاعات»، وتناولت فضل العطايا والهبات والمنح والنفحات طوال الشهر الكريم.

تطوير المساجد في قنا

وأكد السكرتير المساعد، اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ببناء وتطوير المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح أن مسجد أبوبكر الصديق أنشيء بالجهود الذاتية على مساحة 440 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف جنيه، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تولت «فرش المسجد».