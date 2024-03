مسلسل حق عرب الحلقة 5.. وليد فواز ينتقم من أحمد العوضي

يشهد مسلسل حق عرب الحلقة الخامسة أحداث مشوقة ومتسارعة، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ويعرض علي قناة ON Drama، ضمن الموسم الرمضاني 2024، خاصة بعد عدة محاولات لقتل عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

ملخص الحلقة 5 مسلسل حق عرب

وينطلق الليلة عرض مسلسل حق عرب الحلقة 5، والذي يشهد تطورا لحالة الانتقام لدى رباح الذهبي ويجسده وليد فواز، من عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، من خلال شقيقته الكبري سميحة وتجسدها الفنانة دنيا المصري، بعدما أوهمها بحبه وتذهب له شقته تقضي معه أوقات طويلة ما سبب لها مشكلات مع والدها المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي.

زواج وليد فواز ودنيا المصري

وستضطر سميحة إلى طلب الزواج من رباح ليخبرها أنه يريد الانتقام أولا من عرب السويركي ويراه داخل القضبان وبعدها يتزوجها ويفعل لها ما تريد، وبذلك يكون استخدم شقيقة عرب السويركي من أجل الانتقام منه على ما فعله معه في صغره وتصفية عيناه، وأصبح لـ«عرب» شعبية كبيرة داخل المغربلين بدلا منه، فهل ينجح رباح في الانتقام من عرب السويركي ؟.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في إطار أكشن شعبي رومانسي اجتماعي، حيث يجمع عدة خيوط درامية في وقت واحد، بحبكة مشوقة بكل حلقة ما جعله يتصدر مؤشر محركات البحث على جوجل.

وتعرض حلقات مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، في الساعة التاسعة مساءًا، وقناة ON في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، كما يمكن مشاهدة جميع الحلقات دون فواصل إعلانية عبر منصة WATCH IT.