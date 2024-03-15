تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.. بشائر رمضان

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجعا في الأسواق تزامنا مع بداية شهر رمضان ولاسيما في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية لبيع السلع، وكذا إقامة المعارض مثل معرض أهلا رمضان.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تراجع أسعار 45 سلعة أساسية في الأسواق، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار السلع الغذائية

- تراجعت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم نحو 34 جنيها، بتراجع بلغ 0.73 جنيه في الكيلو.

- بينما تراجع سعر كيلو الفول المعبأ ليسجل اليوم نحو 0.71 جنيه، بتراجع بلغ 0.71 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 29 جنيها، بتراجع نحو 0.56 جنيه في سعر الكيلو.

- وعن سعر كيلو الطماطم فسجل اليوم في الأسواق نحو 8 جنيهات، بتراجع بلغ 0.66 جنيه.

- وسجل سعر كيلو الليمون البلدي نحو 24 جنيها، بتراجع نحو 0.65 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو اللفت اليوم في الأسواق نحو 6 جنيهات، بقيمة تراجع بلغ 0.16 جنيه.

- بينما سجل سعر الكسبرة «الرابطة 100 واحدة» نحو 187 جنيه، بتراجع نحو 11 جنيها

- ووصل سعر الكرنب إلى نحو 23 جنيها للواحدة، بتراجع بلغ 0.83 جنيه.

- وعن سعر الكرات «الرابطة 100 واحدة» بلغ 139جنيها، بتراجع سجل نحو 6.94 جنيه.

- في حين بلغ سعر كيلو القلقاس نحو 24 جنيها.

- وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء اليوم في الأسواق نحو 27 جنيها، بتراجع نحو 0.72 جنيه للكيلو.

- ووصل سعر الشبت «الرابطة 100 واحدة» إلى نحو 184 جنيها، بتراجع بلغ 12 جنيه.

- وعن سعر الخس «الرابطة 8 وحدات» فسجل نحو 26 جنيها، ليسجل تراجع بنحو 0.56 جنيه.

- بينما سجل سعر كيلو الجزر اليوم في الأسواق نحو 11 جنيها، بتراجع بلغ 0.52 جنيه في سعر الكيلو.

- وبلغ سعر الجرجير «الرابطة 100 حزمة» نحو 175 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 12 جنيها.

- فيما وصل سعر كيلو البنجر إلى نحو 13 جنيها، بتراجع سجل نحو 0.64 جنيه.

- وتراجع سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم ليسجل نحو 25 جنيها، بتراجع نحو 0.68 جنيه.

- وسجل سعر كيلو البصل الأخضر «الرابطة 100 حزمة» نحو 269 جنيها، بتراجع نحو 3 جنيهات.

- فيما تراجع سعر البقدونس «الرابطة 100 واحدة» ليسجل اليوم نحو 180 جنيها، بتراجع نحو 15 جنيها.

أسعار اللحوم في الأسواق

- وانخفض سعر كيلو لحم البتلو اليوم في الأسواق بنحو 12 جنيها في الكيلو ليسجل نحو 393 جنيها.

- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 385 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات.

- وعن سعر كيلو الفراخ البلدي فسجل نحو 123 جنيها، لتتراجع بنحو 2.1 جنيه في الكيلو.

- سجل سعر كيلو الجبن الرومي اليوم نحو 138 جنيها، بتراجع نحو 5 جنيهات في الكيلو.

- وبلغ سعر كيلو اللبن السائب نحو 28 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 0.74 جنيه.

- ووصل سعر كيلو السمن الصناعي اليوم إلى نحو 98 جنيها، بتراجع نحو 5 جنيهات.

- وعن سعر لتر اللبن المعبأ فسجل نحو 40 جنيها، بتراجع نحو 1.23 جنيه.

- فيما بلغ سعر كيلو الجبنة الثلاجة اليوم نحو 123 جنيها، بقيمة تراجع بلغت 3 جنيهات للكيلو.

- وسجل سعر كيلو الجبنة الأسطنبولي نحو 146 جنيها، بتراجع نحو 2.01 جنيه.

أسعار الأسماك في الأسواق

- وعن أسعار السمك، فسجل سعر كيلو سمك موسى نحو 178 جنيها، بمستوى تراجع بلغ 14 جنيها في الكيلو.

- بينما تراجع سعر كيلو سمك الوقار بنحو 7 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو منه نحو 212 جنيها.

- وانخفض سعر كيلو السردين المجمد بنحو 4 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو اليوم نحو 91 جنيها.

- سجل سعر كيلو البلطي الصغير نحو 62 جنيها، بتراجع بلغ 2 جنيها في الكيلو.

- بينما انخفض سعر كيلو البلطي الممتاز بنحو 4 جنيهات، ليسجل نحو 90 جنيها للكيلو.

- وبلغ سعر كيلو سمك القرش نحو 74 جنيها، بتراجع نحو 2 جنيه في سعر الكيلو.

- وتراجع سعر كيلو سمك السبيط بنحو 1.14 جنيه، ليسجل سعر الكيلو منه نحو 231 جنيها.

- فيما انخفض سعر كيلو سمك الثعابين بنحو 20 جنيها في الكيلو، ليسجل نحو 199 جنيها للكيلو.

- وعن سعر كيلو سمك الموزة فبلغ نحو 80 جنيها، بتراجع نحو 2 جنيه للكيلو.

- وسجل سعر كيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 428 جنيها، بتراجع نحو 0.7 جنيه.

أسعار الفواكه في الأسواق

- وعن أسعار الفواكه فسجل سعر كيلو التفاح المحلي نحو 34 جنيها، بتراجع نحو 1.79 جنيه في الكيلو.

- وبلغ سعر كيلو البرقوق نحو 30 جنيها، بتراجع نحو 2.28 جنيه.

- فيما سجل سعر كيلو الموز المستورد نحو 33 جنيها، بقيمة تراجع بلغت نحو 0.58 جنيه.

- وتراجع سعر كيلو التفاح الجولدن ليسجل نحو 53 جنيها، بتراجع نحو 2.25 جنيه في الكيلو.

- وسجل سعر كيلو العنب المستورد نحو 33 جنيها، بتراجع بلغ 0.55 جنيه.

- بينما بلغ سعر كيلو جريب فروت نحو 13.5 جنيه، بمستوى تراجع بلغ نحو 1022 جنيها.

- وتراجع سعر كيلو الخوخ ليسجل نحو 28 جنيها، بتراجع بلغ 0.5 جنيه.