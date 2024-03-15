مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة.. كيف سيثبت أحمد داش قتل والده؟

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة وما سيحدث فيها، بعد أن شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث منها اكتشاف أحمد داش الذي يجسد دور حسين عدم وفاة والده وفاة طبيعية، ولكنها كانت وفاة ناتجة عن قتل عمد للتخلص منه بعد وجود دليل إدانة أحد الأشخاص في قضية قتل.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة سيتم عرضه الليلة، للتوالي الأحداث التي تدور حول وفاة والد أحمد داش، حيث توجه في الحلقة السابقة للمستشفى ليراجع كاميرات المراقبة ليتأكد حينها أن وفاة والده بفعل فاعل.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة

يواصل حسين هو وشقيقه دورهم في إثبات قتل والدهم، في مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة التي تعرض على بعض القنوات.

مسلسل مسار إجباري

يذاع مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش قناة cbc بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم إذاعة الإعادة الخاصة بالحلقة الخامسة الساعة 9 من صباح غد السبت.

ويذاع المسلسل على شاشة ON E، في تمام الساعة 6:45 مساء، والإعادة الساعة 10:30على قناة ON دراما.