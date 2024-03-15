مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وon في رمضان 2024 الحلقة 5

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة، حيث كشف الأخوان غير الشقيقين حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر»، مقتل والدهما بالمستشفى بعد أن تماثل للشفاء، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc والحياة وon والقناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة الخامسة، لمعرفة ماذا يحدث.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة اليوم على ON E، فإن العرض الأول يكون في تمام الساعة 6:45 مساء، والإعادة الساعة 10:30 على قناة ON دراما.

وتُعرض اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC في تمام الساعة 6:5 مساء، وتُعاد على نفس القناة الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة اليوم على قناة الحياة، تذاع الحلقة في تمام الساعة 11:15 مساء، وتُعاد في اليوم التالي الساعة 3:30 مساء.

ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة اليوم على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

قصة مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2024 القصيرة، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

وتدور قصة مسلسل مسار اجباري حول على طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له فيصاب بصدمة ويضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.