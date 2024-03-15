مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة لأحمد داش.. سر جديد في قضية الدكتور صفوت

أحداث جديدة ومثيرة شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة لأحمد داش، إذ اكتشف الأخوان غير الشقيقان حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر»، مقتل والدهما عمر البرنس «محمود البزاوي» في أثناء تواجده بالمستشفى بعد أنّ تماثل للشفاء، وأنّ الوفاة لم تحدث بشكل طبيعي بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

اتحاد زوجات «البرنس»

وفي مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة لأحمد داش، اتحدت إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» زوجات عمر البرنس، للحفاظ على أبنائهما بعد وفاة زوجهما، إذ تروي كل منهما للأخرى ما حدث لابنها.

تفاصيل جديدة في قضية الدكتور صفوت مصباح

وخلال أحداث مسلسل مسار إجباري، يحصل «علي» على تفاصيل جديدة بشأن قضية الدكتور صفوت مصباح والمحكوم عليه بالإعدام، عن طريق التعرف على «حبيبة» صديقة الطالبة المقتولة.

ويرسل المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي» ضمن مسلسل مسار إجباري الحلقة الرابعة، رسالة لعلي مع صديقته حبيبة، ليعرض عليه العمل معه في المحاماة ويتخصص في قضية الدكتور صفوت مصباح مقابل الحصول على 30% من أتعاب القضية، لكنه يرفض، فيفكر المحامي في طريقة أخرى للسيطرة على أبناء البرنس.