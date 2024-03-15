حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام رمضان، في تمام الساعة السادسة و7 دقائق.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الجمعة 15-3-2024

وحول موعد موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الجمعة 15-3-2024.. خامس أيام رمضان، يحل الأذان في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، وذلك طبقاً لجدول هيئة المساحة المصرية.

موعد الإفطار في البحيرة خامس أيام رمضان

وفيما يتعلق بموعد الإفطار في محافظة البحيرة يأتي أيضاً في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، بالتزامن مع موعد أذان المغرب.

مواقيت الصلاة اليوم 15-3-2024 في البحيرة

وجاءت مواقيت الصلاة خامس أيام شهر رمضان في البحيرة على النحو الآتي:

- الفجر 4:41 صباحا

-الظهر 12:7 دقايق

العصر 3:33 مساءً

-المغرب 6:07 مساءً

-العشاء 7:25 مساءً

مدة الصيام في البحيرة خامس أيام رمضان

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام خامس أيام رمضان في البحيرة، تبلغ 13 ساعة و 46 دقيقة بفارق دقيقتين عن عدد ساعات صيام أمس والتى بلغت 13 ساعة و 44 دقيقة.