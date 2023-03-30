ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار، إذ يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 نظراً لاختلاف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023

ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 ، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء، وذلك وفقاً لبيان هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة المغرب في البحيرة

ويأتي موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، في تمام الساعة 6:15 دقيقة بفارق دقيقتين عن موعد أذان المغرب أمس الأربعاء 29-3-2023.

عدد ساعات الصيام في البحيرة

وبلغت عدد ساعات الصيام في البحيرة، ثامن أيام رمضان، فتبلغ 14 ساعة و 14 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات أمس.

وجاءت إمساكية ثامن أيام شهر رمضان في البحيرة الذي يوافق 30-3-2023 طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية، كالآتي:

موعد أذان الفجر 4:21 صباحا

موعد أذان الظهر 12:02 مساءً

موعد أذان العصر 3:33 مساءً

موعد أذان المغرب 6:15 مساءً

موعد أذان العشاء 7:34 مساءً

موعد الإفطار اليوم في البحيرة الخميس 30-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في البحيرة الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 6:15 دقيقة، والذي اختلف بمعدل دقيقة عن أمس الأول الثلاثاء.