موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023
كتب:
إحسان شعبان
04:02 م | الخميس 30 مارس 2023
موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار، إذ يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 نظراً لاختلاف مواقيت الصلاة من محافظة إلى أخرى.
موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023
ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023 ، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء، وذلك وفقاً لبيان هيئة المساحة المصرية.
موعد صلاة المغرب في البحيرة
ويأتي موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 30-3-2023، في تمام الساعة 6:15 دقيقة بفارق دقيقتين عن موعد أذان المغرب أمس الأربعاء 29-3-2023.
عدد ساعات الصيام في البحيرة
وبلغت عدد ساعات الصيام في البحيرة، ثامن أيام رمضان، فتبلغ 14 ساعة و 14 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات أمس.
وجاءت إمساكية ثامن أيام شهر رمضان في البحيرة الذي يوافق 30-3-2023 طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية، كالآتي:
موعد أذان الفجر 4:21 صباحا
موعد أذان الظهر 12:02 مساءً
موعد أذان العصر 3:33 مساءً
موعد أذان المغرب 6:15 مساءً
موعد أذان العشاء 7:34 مساءً
موعد الإفطار اليوم في البحيرة الخميس 30-3-2023
ويكون موعد الإفطار اليوم في البحيرة الخميس 30-3-2023 في تمام الساعة 6:15 دقيقة، والذي اختلف بمعدل دقيقة عن أمس الأول الثلاثاء.