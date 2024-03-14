أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان، إذ يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد الأذان الذي يختلف من يوم إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان

وحول موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان تعرضه «الوطن»، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة ووفقاً للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في البحيرة

ويحل موعد أذان المغرب في البحيرة في تمام الساعة 6:06 مساءً، إذ تزداد مدة الصيام في البحيرة في رابع أيام شهر رمضان وتبلغ 13 ساعة و 44 دقيقة بفارق دقيقة عن أمس التي بلغت 13ساعة و 43 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم في البحيرة

وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة في البحيرة رابع أيام شهر رمضان المبارك جاءت على النحو الآتي:-

موعد أذان الفجر 4:42 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:08 مساءً

موعد أذان العصر 3:32 مساء ً

موعد أذان المغرب 6:06 مساءً

موعد أذان العشاء 7:25 مساء.