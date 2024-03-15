دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان.. ينير قبرها

دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان أحد الأدعية التي يهتم بها العديد من المواطنين في هذا اليوم، فالدعاء هو الوسيلة الوحيدة التي تصل المسلمين بأحباتهم الأموات، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» أفضل الأدعية التي يُمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان

دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان من الأدعية التي يلجأ إليها العديد من المواطنين، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، فالدعاء هو عبارة عن حديث العبد مع ربه، ويمكن الاستعانة بأي من الأدعية التالي على سبيل المثال لا الحصر:

اللهمّ أسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا رحمن، وارحمها يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهم في أول جمعة من رمضان، ارحم من ضمه التراب وارفع درجته في الجنة.

أفضل دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان

هناك العديد من الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها وترديدها ضمن دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان، منها:

- اللَّهُمَّ يا خير من سُئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، ارزقها الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجها من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

- يا حنان، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد، اعطيها من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين.

الجدير بالذكر أن دعاء لأمي المتوفية في أول جمعة من رمضان لم يرد له صيغة معينة يحرص على العبد أن يرددها، بل يمكن أن يُردد أي أدعية تخطر على باله، ويخاطر ربه بما في قلبه.