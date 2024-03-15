أسهل صيغة للصلاة على النبي.. تنحل بها العقد

الصلاة على النبي من الأمور التي لها فضل عظيم، فهي ترفع صاحبها درجات وتقرب بين العبد وربه، وأسهل صيغة للصلاة على النبي من الأمور التي تهم كثير من الناس، كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاعتناء بإظهار شرف نبيّه المبين، وتعظيم شأن سيّد المرسلين، واستغراق الوسع في ذلك بالمدح وكثرة الثناء، وذلك كلُّه مضمَّن في الأمر الإلهي بالصلاة والسلام على الجناب النبوي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

أسهل صيغة للصلاة على النبي

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في حديث سابق له يتحدث فيه عن أسهل صيغة للصلاة على النبي إنه يمكن الاستعانة بأكثر من صيغة أثناء الصلاة على النبي، وممكن أن تكون الأسهل «اللهم صل على محمد»، وذلك كما رود عن الصحابة : «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

صيغ للصلاة على النبي

وبعد بيان أسهل صيغة للصلاة على النبي، هناك العديد من الصيغ التي وردت عن الصحابة يمكن الاستعانة في الصلاة على النبي:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، واستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله.

اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي أدركني يا رسول الله.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ما وسعه علم الله.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.