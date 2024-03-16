كشفت شبكة قنوات ON، مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 6، الذي يقدم من خلاله الفنان أحمد العوضي شخصية عرب السويركي، وحقق نجاحًا جماهيريًا وتفاعلًا من الجمهور منذ عرضه في تصاعد تشويقي للأحداث.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 6

ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 6، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة الخامسة والربع صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في الساعة الحادية عشر والربع صباحًا من صباح غدًا السبت.

ملخص الحلقة 5 مسلسل حق عرب

وتتاول أحداث مسلسل حق عرب الدراما الشعبية لكن في إطار تشويقي يملؤه الصراعات التي يعيشها بطل العمل عرب السويركي، خاصة أنه يتورط بالعديد من المشكلات ومحاولات للتخلص منه، إلى جانب الصراعات التي يعيشها في مجال عمله بتجارة الأخشاب وما تشهده السوق من أجل السيطرة عليه.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، أحمد صيام، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.