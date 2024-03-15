دعاء سجود التلاوة.. اعرف ما يستحب قوله عند السجود

نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن دعاء سجود التلاوة، وجاء ذلك إجابة على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين والمتابعين، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

دعاء سجود التلاوة

وعن دعاء سجود التلاوة، قالت «الإفتاء» إنه قد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، وفي رواية يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»، [رواه مسلم في صحيحه]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد»، رواه البخاري.

دعاء سجود التلاوة في السنة النبوية

وفي حديثها عن دعاء سجود التلاوة، أشارت الإفتاء إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»، وقالت الإفتاء، إن هذه السجدة ليست فرض، فإذا تركها العبد لا حرج في ذلك ولا إثم عليه.

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء سجود التلاوة، هي: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام، فهو حسن»، كما أكدت أن هذا الفعل هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.