طفلة تسأل عن شروط ارتداء الحجاب.. وعلي جمعة يجيب

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قائلة: «إيه هي شروط اللي ألبس بها الحجاب وآخد الأجر الكامل بس في نفس الوقت غير الحجاب الشرعي؟.

شروط لابد توافرها في حجاب المرأة

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على «قناة الناس»، اليوم الجمعة: «أنا مش فاهم إيه الحجاب غير الشرعي، لكن الحجاب لازم يكون لا يصف لا يشف لا يكشف، تعملهم بقى زي ما هي عاوزه بأي نوع لبس».

وقاطعت الطفلة الشيخ قائلة: «في بنات بتلبس بنطلونات واسعة هل دي تنفع».

حكم ارتداء البنطلونات «المقطعة»

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «لما سألوني زمان وأنا في الجامعة، عن البنطلونات المقطعة واللي مش مقطعة، قولت لهم أنا مش ترزي عشان أقول إيه ينفع وإيه مينفعش، أنا بقول الأهم إنه لا يصف، لا يكشف، لا يشف».