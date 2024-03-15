هل تناول البطاطس على السحور مفيد؟.. نتيجة غير متوقعة

البطاطس يحبها الكبار والصغار، ويمكن تجهيزها بأكثر من طريقة في المنزل، وتكون حاضرة بقوة على مائدة السحور في رمضان، منها المسلوقة أو المقلية، لمذاقها المميز وطعمها الشهي، لكن كثير من الناس لا يعلمون ما إذ كان تناولها ضارا أم صحيا.

تناول البطاطس المسلوقة على السحور

تناول البطاطس المسلوقة على السحور مفيد للصحة، خاصةً أنها منخفضة السعرات الحرارية، ومصدر غني بالمعادن، لما تحتويه من بوتاسيوم ومغنيسيوم وفوسفور، وهو ما أكده الدكتور بهاء ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وأكد أن البطاطس المسلوقة تساعد على خفض مستوى ضغط الدم، لأنها غنية بفيتامين سي، وتساعد على تقوية جهاز المناعة، وتعمل على تحسين وظائف المخ، فضلًا عن ما بها من فيتامينات تعمل على عدم العطش طوال فترة الصيام.

تناول البطاطس المقلية على السحور

وللرد على سؤال ماذا يحدث في الجسم عند تناول البطاطس المقلية على السحور؟ جاء رد أخصائي التغذية العلاجية، أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولا ضرر عند تناولها على السحور، لكنها تزيد من الشعور بالعطش الشديد خلال فترات الصيام وتعمل على عسر الهضم، وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كيفية تناول بطاطس صحية؟

طرق طهي البطاطس الصحية، وفق ما ذكر موقع «تايمز أوف إنديا»، المتخصص في شئون الطهي، تتمثل في التالي:

طهي البطاطس بطريقة تجعلها صحية عن طريق:

غسلها أولًا.

تقشيرها جيدًا.

تجفيفها في الفرن.

طهي البطاطس على طريقة التبخير:

غليها.

هرسها مع الكمون والليمون.