سر نجاح صينية البطاطس في دقائق.. مكوناتها موجودة داخل مطبخك

البطاطس من الأكلات التي تتعدد وصفات طهيها، كما يمكنك قليها أو سلقها أو استخدامها في وصفات أخرى كثيرة، وذلك لشعبيتها، وتتفنن ربات البيوت في طريقة عملها لتكون بطعم شهي ينال إعجاب أفراد أسرتها، كما أنها من الأطباق الأهم على سفرة العزومات، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» سر نجاح صينية البطاطس، مكوناتها موجودة في مطبخك حسب الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات صينية البطاطس

4 حبات بطاطس مقطعة شرائح

بصلة مقطعة حلقات

2 فص ثوم

1 ثمرة طماطم

1 ثمرة فلفل أخضر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة زيت

إليك طريقة تحضير صينية البطاطس

- الخطوة الأولى: أحضري إناء وضعي فيه الماء حتى يغلي، ثم ضعي مكعبات اللحمة واسلقيها بالطريقة العادية مع البصل والبهارات وانتظري حتى تنضج تمامًا.

- الخطوة الثانية: قطعي البصل إلى حلقات والبطاطس أيضًا، واغسلي حلقات البطاطس وصفيها من الماء جيدًا.

- الخطوة الثالثة: أحضري صينية وسخنيها على النار، وضعي فيها السمنة والزيت.

- الخطوة الرابعة: أضيفي لها حلقات البصل والبطاطس والفلفل الرومي، ثم الملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب، وقلبي جيدًا حتى يذبل لون البطاطس والبصل ويأخذا اللون الذهبي الفاتح.

- الخطوة الخامسة: الآن أضيفي عصير الطماطم لصينية البطاطس، وانتظري لمدة 5 دقائق ثم ضعي مرقة الدجاج وصلصة الطماطم الجاهزة، ثم أضيفي الثوم والكزبرة المطحونة والكمون، وانتظري حتى تنضج البطاطس.

سر نجاح صينية البطاطس

ومن سر نجاح صينية البطاطس في الفرن، تقطيع البطاطس لحلقات متوسطة حتى تتحمل مراحل التسوية، ووضع ملعقة سمن أو زيت حسب الرغبة قبل وضعها في الفرن حتى تخرج لامعة.