موعد بداية فصل الربيع 2024 في مصر.. 3 أسباب تجعله أفضل أوقات العام

مع التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد؛ يتساءل الناس عن موعد بدء فصل الربيع 2024، الذي يرتبط بشكل كبير بشم النسيم واعتدال الأحوال الجوية، وتغيير الملابس والبدء في نشاطات الربيع المختلفة، لهذا السبب نستعرض موعد بداية الربيع لهذا العام ليبدأ المواطنون الاستعداد له، وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد بداية فصل الربيع 2024

وعن موعد بداية فصل الربيع 2024، فيبدأ الأربعاء 20 مارس 2024 يرافقه الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، وبداية الاعتدال الخريفي في نصفها الجنوبي، وتساوي طول الليل والنهار في جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفي الذي يحل يوم 20 يونيو المقبل.

موعد بداية فصل الربيع يختلف من مكان لآخر:

وبعد معرفة موعد بداية فصل الربيع 2024؛ يختلف الموعد من مكان لآخر ففي نصف الكرة الجنوبي بداية من 22 أو 23 سبتمبر إلى 22 أو 23 ديسمبر؛ ويحدث الانتقال من برد الشتاء إلى حرارة الصيف فقط في خطوط العرض المتوسطة والعالية؛ بالقرب من خط الاستواء، تختلف درجات الحرارة قليلاً خلال العام.

ويعتبر فصل الربيع قصير جدًا في المناطق القطبية، أما في نصف الكرة الشمالي في 19 مارس الساعة 11:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويصادف هذا يوم الثلاثاء وهو البداية الفلكية لموسم الربيع في نصف الكرة الشمالي وموسم الخريف في نصف الكرة الجنوبي، وفق موقع «britannica».

مميزات فصل الربيع

ساعات أكثر في اليوم:

بمجرد أن يتغير الوقت وتغيب الشمس في وقت لاحق، ستشعر أن هناك المزيد من الوقت في اليوم للاستمتاع بالطبيعة، كما أنه يمنح الناس الفرصة للعب في الخارج بعد الغداء مع أطفالهم أو الاستمتاع بالمشي في الطبيعة المسائية بين الأشجار.

أشعة الشمس:

تساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين د وتحسين أنماط النوم، وإنتاج السيروتونين في الدماغ، مما يمكن أن يعزز صحتنا العاطفية.

ظهور الطيور والحيوانات:

وفي فصل الربيع تعود الحيوانات التي أخذت قيلولة خلال فصل الشتاء وتلك التي سافرت جنوبًا بحثًا عن مناخ أكثر دفئًا، كما إن سماع صوت الطيور السعيدة أو إلقاء نظرة أولية على الحياة البرية المحلية هي بالتأكيد أسباب تجعلك تحب الربيع.