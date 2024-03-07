احذر حساسية الربيع قد تصيبك بأمراض مزمنة.. اعرف أسبابها وطرق علاجها

يصاب كثير من الأشخاص بحساسية الربيع، مع اقتراب فصل الربيع، وهي عبارة عن فرط التحسس الأنفي، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجيوب الأنفية، نتيجة ملامسة الأشجار أو الزهور أو التعرض للأتربة المحملة في الهواء، ويمكن أن تصيب الكبار والأطفال، بحسب موقع «فيستي» الروسي.

تحذير من حساسية الربيع

الطبيبة الروسية إيرينا مانينا المختصة بأمراض المناعة والحساسية، حذرت من حساسية الربيع، إذ تصيبك بأمراض مزمنة، مؤكدة أن تعرض بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لملامسة الأشجار والزهور أو التعرض للأتربة، يجعلهم يعانون من صعوبة في التنفس، لأنها من مسببات الحساسية، لذلك يجب توخي الحذر.

أعراض حساسية الربيع

وفق الدكتور محمد خالد، أخصائي الحساسية والمناعة والوقاية، فإن أعراض حساسية الربيع تتمثل في التالي:

- احتقان وانسداد الأنف.

- صعوبة التنفس.

- احمرار وتهيج العينين.

- الهالات السوداء أسفل العينين.

- حكة في الفم والأنف.

- العطس.

- سيلان الأنف.

- انتفاخ الجزء العلوي من الوجه.

- الصداع.

- السعال.

- نوبات ربو.

- الطفح جلدي.

- التورم.

أسباب حساسية الربيع

أوضح أخصائي الحساسية والمناعة، أسباب حساسية الربيع، التي من الممكن أن تصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما، بجانب الكبار ومرضى الحساسية، وهي:

- ملامسة الأشجار والزهور.

- تغيرات الطقس.

- التعرض للغبار والأتربة.

- تناول الأطعمة التي تسبب الحساسية.

- التعرض للمواد الكيميائية.

- ملامسة بعض أنواع الحشرات.

ويمكن معرفة أسباب الحساسية عن طريق أخذ حقنة الحساسية تحت إشراف الطبيب، خاصة الأشخاص الذين يعانون حساسية حمى القش الموسمية.

تشخيص حساسية الربيع

بعض الأشخاص يعانون من الحساسية، لكنهم لا يعلمون أنها حساسية الربيع، لذلك فهناك طرق مختلفة لاكتشافها وهي:

- التشخيص من خلال فحص التاريخ المرضي والطبي للعائلة.

- اختبارات تحديد المهيجات، وتتضمن الوخز الجلدي عن طريق وضع نقطة من المهيج على الجلد ووخزه بالإبرة لمراقبة مسببات الحساسية.

- اختبار الحساسية تحت الجلد باستخدام الحقن، ويستخدم هذا الفحص للكشف عن الحساسية تجاه الأدوية والأطعمة.

- اختبار الدم، عن طريق أخذ عينة دم وتحليلها وقياس كمية الأجسام المضادة بها.

- اختبار استنشاق المهيجات، حيث يتم تحت إشراف الطبيب ويظهر إذا كان الشخص يعاني من حساسية الأطعمة.

- الفحص الجسدي لمنطقة الأذنين، والعينين، والأنف، والحلق، والصدر، والجلد.

علاج حساسية الربيع في المنزل

- وفق الدكتور محمد خالد، فهناك طرق لعلاج حساسية الربيع في المنزل، وهي:

- تجنب التعرض لحبوب اللقاح في الأشجار والزهور.

- البقاء في البيت أو ارتداء نظارة عند الخروج.

- الابتعاد عن الحيوانات الأليفة.

- غسل شعرك واستبدال ملابسك بمجرد العودة إلى المنزل.

- غسل الأنف عن طريق استنشاق الماء بشكل منتظم.

- خلع الحذاء عند باب المنزل.

- تنظيف الأرضيات في المنزل.

- تجنب استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية.

علاج حساسية الربيع بالأدوية

ووفق الطبيب، يمكن علاج حساسية الربيع باستخدام الأدوية، من بينها، مضادات الهيستامين الفموية، وبخاخات الأنف، والحرص على تناول كبسولات فيتامين هـ - Vitamin E.