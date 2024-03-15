دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. يفتح لك أبواب الرزق ويغفر الذنوب

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة واحدا من الأدعية التي تهم العديد من المواطنين، لاسيما أن الله سبحانه وتعالى أن هذه الساعة من اليوم تكون احتمالية استجابة الدعاء فيها عالية، لذا يحرص الكثيرين على الدعاء خلالها بكل ما يخطر على بالهم.

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة

وبالنسبة لموضوع دعاء آخر ساعة يوم الجمعة، فإن الأكثر من الدعاء خلال هذه الساعة من الأمور المُستحبة، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة منها في هذا الإطار، فلم يرد صيغة مٌعينة على العباد الالتزام بها عند الدعاء، بل يٌمكن أن يردد العبد أي دعاء يفضل.

هناك العديد من الأدعية التي يٌمكن الاستعانة بها ضمن دعاء آخر ساعة يوم الجمعة، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري.

- اللهم أسألك من فضلك العظيم ما يغنيني عن المسألة وارزق أولادي الصلاح والفلاح والنجاح

- اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وأكرم نزلهم وغسلهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبرد.

دعاء آخر ساعة يوم الجمعة المستحب

هناك بعض الأدعية المستحب ترديدها، تأتي ضمن دعاء آخر ساعة يوم الجمعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تشفني شفاءً لا يغادر سقمًا وعافني في بدني ولا تبتليني في جسدي

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.