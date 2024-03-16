موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.. ترقب كبير

حقق مسلسل بيت الرفاعي، بطولة الفنان أمير كرارة نجاحًا ملحوظًا، في الأيام القليلة لعرضه، ما يجعل البعض ينتظرون عرضه على شاشات التليفزيون أو منصة watch it، وبالنسبة لموعد عرض الحلقة 6 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة يكون على قناة on الساعة 9 مساء.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي

ويكون موعد عرض الحلقة 6 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة، على قناة on، بالنسبة للإعادة الساعة 1:30 صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا.

وبالنسبة لموعد عرض الحلقة 6 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون الساعة 2 صباحًا، والإعادة الساعة 6:15 صباحا، والساعة 4:45 مساء اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين، من بينهم أحمد رزق، وأحمد فؤاد سليم، وصفاء الطوخي، وملك قورة، وسيد رجب، ومحمد لطفي، من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، حول شخصية ياسين الذي يؤدي دوره أمير كرارة ويعمل طبيبا، وتوفي والده بعد نقاش حاد بين الطرفين، وبعد ذلك جرى إتهامه بقتله، وحاول الدكتور الهروب من الشرطة وتتوالى الأحداث.