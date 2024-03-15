تطورات كبيرة تشهدها الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والذي يُعرض عبر شاشة قناة ON، إذ تتصاعد الأحداث بين دكتور ياسين، الذي يؤدي شخصيته الفنان أمير كرارة، وفاروق الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد رزق، لذا يبحث متابعو المسلسل عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة على ON.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 على قناة ON اليوم

ومن المقرر عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة ON، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيتم إعادتها في تمام الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، أمّا عن موعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع في صباح اليوم التالي.

يذكر أنّ أحداث الحلقات الأولى من مسلسل بيت الرفاعي شهدت تورط دكتور ياسين في قتل والده وإلقاء القبض عليه، ولكن في حادث سير يهرب من سيارة الترحيلات ويأخذ ابنته معه، ويتجه إلى مدينة الإسكندرية؛ ليختبئ بها وفي المقابل يبحث عنه فاروق للانتقام منه.