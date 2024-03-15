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«صحة القاهرة»: 38% من دور الحضانة موجودة بالمنطقة الشرقية

كتب:

وائل فايز
04:48 م | الجمعة 15 مارس 2024
دور الحضانة

دور الحضانة

كشف تقرير لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة بشأن نسب حالات الولادة بمناطق المحافظة خلال عام 2023 أن نسب حالات الولادة في المنطقة الشرقية بلغت 40.9% حالة، وفى المنطقة الجنوبية 27.7% حالة، والمدن الجديدة 14.8% حالة، والمنطقة الشمالية 10.7%، والمنطقة الغربية 5.9% حالة وذلك من إجمالي عدد حالات الولادة بالمحافظة.

دور الحضانة 

وفيما يتعلق بنسب دور الحضانة بمناطق القاهرة، أوضح التقرير أن أكبر نسبة من دور الحضانة توجد في المنطقة الشرقية بنسبة 38%، يليها المنطقة الجنوبية بنسبة 30%، وذلك من إجمالي عدد دور الحضانة بالمحافظة، وأقل نسبة من دور الحضانة توجد بالمدن الجديدة بنسبة 6%، يليها المنطقة الغربية بنسبة 10%، ثم المنطقة الشمالية بنسبة 16% وذلك من إجمالي عدد دور الحضانة بالمحافظة.

تحصين الرضع 

وفيما يتعلق بنشاط التطعيم والتحصين للأطفال الرضع، أوضحت مديرية الصحة بالقاهرة أن تطعيمات الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال والتطعيم الخماسي بالقاهرة بلغت 187 ألف و949 جرعة، وتطعيمات الدرن 184 ألف و220 جرعة، وتطعيمات «إم إم أر» نسبة 181 ألف و752جرعة، وتطعيمات الجرعة الأولى من تطعيم اللقاح الثلاثي 181 ألف جرعة .

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.