ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسلات الأطفال بينها يحيى وكنوز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الرابعة من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل نوره

وأفاد التقرير، بأنّ أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل نوره شهدت ذكر سيرة البطلة الأولمبية هداية ملاك بطلة تايكوندو مصرية بالمنتخب الوطني المصري، في خلال حديث جدة نوره معها وضربها المثل لبطلة التايكوندو التي مرت بصعاب كثيرة خلال مشوراها للبطولة.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الرابعة

وأضاف التقرير، أن أحداث مسلسل يحيي وكنوز الحلقة الرابعة «شهدت بداية الحلقة رحلة إلى العالم القديم ومجموعة من الناس داخل قلعة قديمة، وعندما قام واحد منهم بشرب من الخوذه النحاس، ظهر رجل آخر وقال إن الذي شرب من كأس من النحاس هيحكم كمت في يوم من الأيام وعلى يده هتتحقق الانتصارات».

وتابع التقرير، أن أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الرابعة شهدت الأحداث بمحادثة بين الشيخ صلاح وسيف وياسين عندما سأل الشيخ الطفل سيف هل يصلي جميع صلاوته في المسجد فقال له لا، فتكلم الشيخ عن فضل الصلاة في المسجد.

وأشار التقرير، إلى أنّ أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الرابعة «بدأت الحلقة بحديث زهرة عن الطاقة السلبية ورد عليها صديقها رامي بأن الحروب والتلوث وإزالة الغابات هي السبب، سأل على الصيد الجائر ورد الكائن الفضائي النوع ده من الصيد يسبب انخفاض في أعدد الحيوانات والأسماك في مستوى الخطر وبدأ رامي في الحديث معاهم حول أنواع الحيوانات والطيور والأسماك المعرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر».