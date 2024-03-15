شيخ الأزهر: «الله لم يحرم على نفسه شيئا إلا الظلم»

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اسم الله «العدل» لم يرد في القرآن الكريم باللفظ المباشر، ولا يعني أنه لا يكون اسمًا من أسماء الله الحسنى، مشددًا على أن مثبت في القرآن والسنة النبوية.

التعبير عن الشيء بتضخيم نقيضه

وأوضح «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أنه أحيانا يكون التعبير عن الشيء بتضخيم نقيضه وترويع السامعين فيه، وهو أثبت من إثبات الأسماء حينما يطلق، منوهًا بأن القرآن الكريم لم يترك أسماء العدل أو صفة العدل، ولكن تطرق إليه من خلال آيات عديدة تفوق الـ200 آية عن العدل، مشددًا على أنه تم استخدام الظلم في القرآن الكريم ومشتقاتها في 270 موضعا لإثبات اسم «العدل».

آيات عديدة تتضمن مصطلح «الظلم»

وأشار إلى أن كثرة الآيات التي تتضمن مصطلح «الظلم» ومشتقاتها هو شيء عجيب، وهو ما يفسر أن الله تعالى لم يحرم على نفسه شيئًا إلا الظلم، مستشهدًا بحديث قدسي عن النبي، قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا».