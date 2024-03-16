موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 على قناة on الیوم.. اعرف الإعادة إمتى

أظهر مسلسل بيت الرفاعي خلال الـ5 حلقات ماضية، كثير من الأحداث المشوقة، لذا يترقب كثيرون مشاهدة الحلقة التالية، ونرصد فيما يلي، موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 على قناة on الیوم وقناة on drama.

وموعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 على قناة on الیوم، يكون في الساعة 9 مساءً، والإعادة في الساعة 1:30 صباحًا إضافة إلى أنه يُعاد في الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة on drama الیوم، يُعرض الساعة 2 صباحًا والإعادة الساعة 6:15 صباحًا، وفي الساعة 4:45 مساء أي اليوم التالي من عرض الحلقة.

فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي كل من أمير كرارة، أحمد رزق، أحد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، صفاء الطوخي وملك قورة، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

ملخص أحداث مسلسل بيت الرفاعي

يؤدي أمير كرارة دور الطبيب ياسين، ويعيش في صراعات بعد وفاة والده واتهامه بقتله، ومحاولته الهروب، ويناقش المسلسل أيضًا مشاكل الميراث وخلافات بين أفراد العائلة والحديث عن التجارة في الأثار والمخدرات وتتوالى الأحداث.