التحالف الوطني يوزع 5 آلاف شنطة مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بنها

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو 5 آلاف شنطة مواد غذائية لأهالينا في مركز بنها، وفي مستشفيات جامعة بنها بمحافظة القليوبية.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية، في رمضان 2024 من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات.

قوافل طبية مجانية متعددة التخصصات

وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفاعليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.