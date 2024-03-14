التحالف الوطني يدعم الزراعات التعاقدية في سوهاج

عقدت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف الوطني الأهلي التنموي لقاءات تسويقية للمحاصيل الصيفية في قرية بنهو دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، اليوم الخميس، ضمن مبادرة «ازرع»، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض تصل 50%.

تحركات التحالف الوطني في 8 محافظات

وصرح صمول محب، منسق التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن» أن المبادرة نجحت العام الماضي في استهداف 8 محافظات، التي جاء من بينها محافظة سوهاج، حيث جرى استهداف الزراعات الشتوية، وجاء على رأس هذه المحاصيل محصول القمح حيث ساهمت المبادرة في التوسع في زراعة محصول القمح من خلال الزراعات التعاقدية مع المزارعين والتي تهدف إلى تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية هذه المحاصيل لتحقيق الآمن الغذائية.

مبادرة التحالف تقدم الدعم والإرشادي

وأضاف «محب» أن مبادرة التحالف تقدم الدعم والإرشادي والفني والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، ومديريات الزراعة و قطاع الإرشاد الزراعي.