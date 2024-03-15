«الإسكان» تعلن عن تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية بالمدن الجديدة 

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابت للطلبات المقدمة من العملاء، المخصص لهم وحدات سكنية بمشروعات «جنة - سكن مصر - دار مصر الإسكان المتميز - الحصة العينية» والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة والتي تم طرحها خلال عام 2023، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت الموافقة على منح مهلة لمدة شهرين، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023.

المشروعات تضم وحدات «جنة وسكن ودار مصر والإسكان المتميز والحصة العينية ووحدات بيت الوطن».

وأوضحت المصادر، أن التيسيرات الجديدة تتضمن إعادة الوحدات السكنية التي تم إلغاؤها، لأصحابها نظرا لعدم إستلامهم لوحداتهم طبقا للجداول الزمنية المحددة سلفا من خلال الهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، ووفقاً للشروط الآتية:

1 - أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير ولم يتم إعادة طرحها.

2 - التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

3 - أن لا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الرجوع لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتيسرات الجديدة، وهو:

www.newcities.gov.eg

وكشفت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التيسيرات الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، على أن يتم إعادة طرح الوحدات السكنية التي لم يتقدم أصحابها بطلب لاستعادتها فور انتهاء مهلة الشهرين.