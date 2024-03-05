جهاز مدينة الشروق: لا صحة لأسعار الوحدات السكنية المتداولة على المواقع الإلكترونية

نفى المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الأسعار المتداولة لوحدات الإسكان على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مناشدًا المواطنين عدم الإنسياق وراء الإعلانات المضللة التي تنشرها بعض المواقع والصفحات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

أسعار الوحدات السكنية

وأشار «سعد» إلى أن أسعار الوحدات السكنية المتداولة مبالغ فيها، حيث تستغل هذه المواقع وتلك الصفحات صور وفيديوهات صور مشروعات الإسكان المعروفة مثل مشروعات «جنة وسكن مصر والإسكان المتميز»، وغيرها من المشروعات بهدف خداع وتضليل المواطنين.

وشدد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الإقدام على نشر معلومات غير حقيقية، خاصة أن للوزارة تعلن بشكل مستمر عن أسعار الطروحات الجديدة، بكل شفافية ووضوح، وعلى المواطن عدم الانسياق حلف هذه الإعلانات الوهمية، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتشمل الإعلانات التي تنشرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف الرسمية، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.

وأضاف، أن الدولة المصرية طرحت موخرا حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بعدة مشروعات تلبي إحتياجات ورغبات المواطنين، ويأتى في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذي تقوم الدولة بدعمه لمحدودى ومتوسطي الدخل، كما تم الإعلان موخرا عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكى لمحدودي الدخل، ولن تتخلى الدولة عن دورها في دعم المواطنين خاصةً محدودى ومتوسطى الدخول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

طرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي

وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن طرح وحدات مشروع إسكان الإيجار التمليكى لمحدودي الدخل في 4 مدن جديدة، خلال أيام حسبما أعلنت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، وتهدف من خلاله تقديم وحدات سكنية متميزة، بأقل تكلفة.