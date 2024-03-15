شيخ الأزهر: إثبات العدل في القرآن الكريم جاء عن طريق نفي الظلم

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الله نفى عن نفسه الظلم وأنه ليس بظلامٍ للعبيد، موضحًا أن الله نفى عن نفسه الظلم في أكثر من آية، مستشهدًا ببعض الآيات من القرآن الكريم: «وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ» و«وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ» و«إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا».

ربط العدل بالمشيئة الإلهية

وأوضح «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الله قرر هذا بما يعني أنه «العدل»، مشددًا على أنه تم ربط العدل والمشيئة الإلهية وأن الله يفعل كيفما يشاء فيما يملك، مشيرًا إلى أن ويتصرف في ملكه بما يريد.

أفعال الله في العباد تجري كما أراد

وأشار إلى أن الله له أفعاله في العباد ومقاديره تجري كما أراد، ومنها ما يتصور الإنسان أنه أذى وضرر له، ويتعامل مع هذا على أنه ضرر ولا يفهم أن الله تصرف في ملكه، وكل ما يتصرف في ملكه هو عادل، مشددًا على أن الله ثبت له العدل في القرآن الكريم عن طريق أنه نفي الظلم عن نفسه.

ونوه بأنه لا يهمنا إثبات العدل بقدر ما يهمنا التأثر بضده وهو الظلم، مؤكدًا أن ما يحدث لنا يفهم على أنه مقدور إما للمصلحة بحسب مآل الشيء، متابعًا: «حينما أصاب بضرر عليه أن يدرك أن هذا إما يكون خير لي أو رفع درجات لي بالصبر والرضا»، موضحًا أن وضع الشيء في موضعه هو العدل المطلق.