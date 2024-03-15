شيخ الأزهر: القرآن تحدث عن الظلم وعقوبة الظالم 91 مرة

أكد فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن القرآن الكريم تحدث عن الظلم، وتطرق في 91 موضعا إلى الظلم وعاقبة الظالمين، مشددًا على أن هناك تنويعات من العذاب والعقوبة للظالم، موضحًا أنه من المشاهدين من وقع في هذا الذنب وفي شهر رمضان فرصة لكي يتحلل من المظلوم.

الحج يكفر جميع الذنوب إلا مظالم العباد

واستشهد «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، بقول الله «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ»، موضحًا أنه من الأحاديث الواردة في الحج أنه يكفر جميع الذنوب إلا مظالم العباد ويرجع كما هي، موضحًا أن التحلل من الظلم يكون من خلال الأداء أو الإبراء.

لا ينتبهون إلى عاقبة الظلم

وشدد على أن هناك الكثير من المواطنيين لا ينتبهون إلى عاقبة الظلم، وأن النبي في كل صباح كان يستعيذ من الظلم، مؤكدًا أن المشاكل دائمًا ما تكون موجودة بين الأسر والأفراد بسبب الظلم.

ونوه بأن القرآن الكريم مليء بالتحذيرات للظلمة والظالمين، مشددًا على أن القرآن الكريم حينما توعد الظلم والظالمين والجور، أثبت أن العدل المطلق هو لله سبحانه وتعالى.