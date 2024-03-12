خبير طرق: قطارات السكك الحديدية السريعة تسهم في زيادة معدلات نقل البضائع

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل والطرق، أن قطارات السكك الحديدية السريعة ستربط المواني ببعضها، وتساعد في زيادة معدلات نقل البضائع، منوها بأن وزارة النقل ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ أول قطار بدورين في مصر، ومن المخطط له أن يسير على سكك القطار الكهربائي السريع.

تنفيذ 4 خطوط من السخنة حتى مطرح

وقال أستاذ النقل والطرق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يجرى تنفيذ 4 خطوط من السخنة حتى مطروح، يبدأ تشغيله نهاية 2024، ومن أكتوبر لـ أبو سمبل يبدأ تشغيله في 2025، وسفجا – الغردقة، ودمياط بورسعيد الإسكندرية، بإجمالي 2250 كيلومترا لشبكة السكك الحديدية، باستهداف نقل 4.5 مليون راكب يوميا.

نقل 13 مليون طن سنويا من البضائع

وأكد أنه يجرى نقل 13 مليون طن سنويا من البضائع، وإضافة 10 ملايين آخرين بعد دخول شبكة القطارات السريعة الخدمة، منوها بأن شبكة السكك الحديدية السريعة ستدشن 3 قطارات (الإقليمي بسرعة 160 كيلو متر في الساعة، البضائع بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، القطار الرسيع بسرعة 250 كيلومتر في الساعة).