عضو بـ«النواب»: الإفراج عن البضائع يؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، إذ تسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية، ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.

ضبط الأسعار في الأسواق

وأضاف في بيان صحفي أن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.

وأشار إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، ما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية.

وأشار إلى أن الدولة وفرت سيولة دولارية كبيرة، بعد قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.