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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024

كتب:

أحمد دياب
12:36 ص | السبت 16 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

في اليوم السادس من أيام شهر رمضان المعظم، يعد موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 16-3-2024، من أبرز ما يبحث عنه البعض، من أجل تنظيم مواعيده ومعرفة أوقات تناول الإفطار والسحور وصلوات التراويح والقيام وغيرها، ولذلك نقدم لكم مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية كما يلي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 16-3-2024 

في مكة المكرمة، يؤذن الفجر في الساعة 05:12 صباحًا وتشرق الشمس 06:28 صباحًا ويُؤذن الظهر في الساعة 12:30 مساءً والعصر في الساعة 03:54 مساءً والمغرب في الساعة 06:31 مساءً والعشاء في الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة.

وفي المدينة المنورة، يُؤذن الفجر 05:11 صباحًا وتشرق الشمس 06:29 صباحًا والظهر في الساعة 12:30 مساءً والعصر 03:56 مساءً والمغرب في الساعة 06:32 مساءً والعشاء في الساعة 08:32 مساءً، ثم تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 16-3-2024

أما في العاصمة الرياض، يؤذن الفجر 05:00 صباحًا وتشرق الشمس في تمام الساعة 06:02 صباحًا والظهر 2:02 مساءً والعصر الساعة 15:27 مساءً والمغرب الساعة 18:02 مساءً والعشاء 19:05 مساءً وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 16-3-2024

وفي الدمام يؤذن الفجر الساعة 04:28 صباحًا وتشرق الشمس 05:47 صباحًا ويؤذن الظهر 11:49 مساءً والعصر 03:14 مساءً  والمغرب 05:50 مساءً والعشاء 07:50 مساءً ويُقام بعدها صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم السبت 16-3-2024

وفي حفر الباطن، يؤذن الفجر 04:44 صباحًا وتشرق الشمس 06:04 صباحًا ويؤذن الظهر 12:05 مساءً والعصر 03:31 مساءً والمغرب 06:06 مساءً وتؤذن العشاء 08:06 مساءً ثم صلاة التراويح.

مواقيت الأذان في السعودية اليوم السبت 16-3-2024

أما في الطائف يؤذن الفجر 05:10 صباحًا وتشرق الشمس 06:25 صباحًا ويؤذن الظهر 12:27 صباحًا ويؤذن العصر 03:52 مساءً والمغرب وموعد الإفطار 06:29 مساءً وتؤذن العشاء 08:29 مساءً ثم صلاة التراويح.

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