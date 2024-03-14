تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، على نشر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 14-3-2024، رابع أيام شهر رمضان المبارك، إذ يعتمد المواطنون بالمملكة وكافة الجاليات التي تقيم هناك على إمساكية الشهر الكريم لتنظيم يومهم حيث إعداد السحور والإفطار في الوقت المناسب.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الخميس 14-3- 2024

وفيما ما يتعلق بمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 14-3-2024، وفقا لإمساكية رمضان الخاصة بمدينة مكة، التي تستقبل ضيوف الرحمن من أجل أداء فريضة العمرة خلال الشهر الكريم تختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 14-3-2024 في المدن المختلفة خلال اليوم الرابع من شهر رمضان، وتُرفع الفروض الخمس في مكة، كالآتي:

صلاة الفجر 5:14 صباحًا.

الشروق 6:30 صباحًا.

الظهر 12:29 ظهرا.

العصر 3:53 مساءً.

المغرب 6:29 مساءً.

العشاء 8:29 مساءً.

بينما تكون صلاة الفجر 5:14 صباحًا، فيما يأتي موعد المغرب 6:29 مساءً، ويصبح متوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك نحو 13 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 14-3- 2024

أما عن موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الخميس 14-3- 2024، فيختلف حسب كل منطقة ومحافظة فعلى سبيل المثال داخل مكة تكون صلاة الفجر 5:14 صباحًا، بينما تكون في باقي المحافظات بالمملكة العربية السعودية حسب مواقيت الصلاة.

- صلاة الفجر في جدة عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:33، وصلاة الضهر 12:33، وصلاة العصر 3:57، وصلاة المغرب 6:32، وصلاة العشاء 8:32.

- صلاة الفجر في الرياض عند الساعة 04:45 صباحا، والشروق 6:03 صباحا، وصلاة الضهر 12:02 ظهرا، وصلاة العصر 3:27، وصلاة المغرب 6:02، وصلاة العشاء 8:02.

صلاة الفجر في المدينة المنورة عند الساعة 5:13 صباحا، والشروق 6:31 صباحا، وصلاة الضهر 12:30 ظهرا، وصلاة العصر 3:55 مساء، وصلاة المغرب 6:30، وصلاة العشاء 8:30 مساء.