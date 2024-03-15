مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

في خامس أيام شهر رمضان المبارك للعام 1445، يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية، اليوم الجمعة، خاصة في المسجد الحرام في مكة المكرمة ثم المسجد النبوي في المدينة المنورة، للحصول على الثواب والأجر، خاصة بعد إعلان رئاسة شؤون الحرمين عن جدول أئمة الصلوات والفروض الخمس.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

وبحسب جامعة أم القرى في مكة المكرمة، فإنه يرفع لأذان الفجر في عاصمة المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض في تمام الساعة 4:51 صباحًا، فيما يعلن أذان الظهر في الساعة 12:09 مساءً، بينما أذان العصر فيرفع في تمام الساعة 3:33 مساءً.

ويكون موعد أذان المغرب معلنًا انتهاء صيام خامس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:09 مساءً، بينما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 8:09 مساءً، وبعدها تبدأ صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

وتتباين موعد أذان الفجر في السعودية حسب المنطقة أو المدينة، فيرفع أذان الفجر في مكة المكرمة في تمام الساعة 5:13 صباحًا، وهو نفس الموعد في المدينة المنورة، ويبدأ الصيام في مدينة الطائف في 5:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويختلف موعد رفع أذان الظهر ما بين دقيقة إلى 10 دقائق حسب المدينة، فيرفع في مكة المكرمة في تمام الساعة 12:30 مساءً، وفي المدينة المنورة يرفع في تمام الساعة 12:31 مساءً، وفي مدينة الطائف 12:27 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويؤذن لصلاة العصر في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما في المدينة المنورة يأتي في تمام الساعة 3:55 مساءً، ويكون في مدينة الطائف في تمام الساعة 3:51 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويرفع أذان المغرب معلنًا نهاية اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:30 مساءً في مكة المكرمة، وبعدها بدقيقة واحدة فقط يفطر أهالي المدينة المنورة، أما في المدينة الطائف فأنه يكون 6:28 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويصل متوسط ساعات الصيام خلال اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك في مدن السعودية وهي نحو 13 ساعة و17 دقيقة.