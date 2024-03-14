تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم برابع أيام شهر رمضان المعظم، ويبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الخميس 14-3-2024، ونقدم لكم مواعيد أذان المغرب والافطار في مناطق وإمارات المملكة العربية السعودية، كما أعلنتها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما يلي:

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الخميس 14-3-2024

يؤذن للمغرب في العاصمة المقدسة مكة المكرمة مهبط الوحي والحاضنة للكعبة المشرفة في تمام الساعة 6:30 مساء، ويؤدي المسلمون الصلاة في الحرم المكي ثم يتناولون الإفطار في باحة الحرم كضيوف للرحمن.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

أما في المدينة المنورة على صاحبها أذكى الصلاة وأتم السلام يؤذن المغرب الساعة 6:31 مساء، ويتناول المسلمون طعام الإفطار في ساحة الحرم المدني كضيوف المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

أما العاصمة السعودية الرياض فيؤذن المغرب الساعة 6:02 مساء، ويؤذن المغرب في الدمام الساعة 5:49 مساء، ويؤذن المغرب في تبوك الساعة 6:42 مساء، ويؤذن المغرب في حائل الساعة 6:22 مساء.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الخميس 14-3-2024

أما في عرعر فيؤذن المغرب الساعة 6:24 مساء، ويؤذن المغرب في امارة جازان بالمملكة العربية السعودية الساعة 6:20 مساء، ويؤذن المغرب في نجران الساعة 6:13 مساء، ويؤذن المغرب في الباحة الساعة 6:24 مساء، ويؤذن المغرب في دومة الجندل الساعة 6:29 مساء.