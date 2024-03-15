موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024.. إليك موعد الإفطار

في خامس أيام شهر رمضان المبارك للعام 1445 الهجري، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024

وتستعرض «الوطن» في تقريرها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 15-3-2024، لمساعدة المسلمين في تنظيم وقتهم لأداء الطاعات، وقراءة القرآن، والالتزام بساعات العمل المحددة.

موعد أذان المغرب في السعودية بمدينة الرياض اليوم الجمعة 15-3-2024‌‌‌ ‌‎‍

وصرحت وازرة الشؤون الإسلامية أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2024، سيكون في الرياض في الساعة 6:03 مساء، وأما عن صلاة الفجر فيها في تمام الساعة 4:40 صباحًا، والشروق 6:01 صباحًا، وصلاة الظهر 12:02 مساءً، وصلاة العصر 3:28 مساءً، وصلاة العشاء 7:17 مساءً.

وأما عن موعد أذان المغرب في مدينة جدة اليوم الجمعة 15-3-2024، فستكون عند الساعة 6:33 مساءً، وصلاة الفجر الساعة 5:11 صباحًا، والشروق 6:31 صباحًا، وموعد صلاة الظهر 12:32 صباحًا، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وموعد صلاة العشاء 7:45 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية بمدينة مكة المكرمة اليوم الجمعة 15-3-2024‌‌‌

وعن مواقيت وموعد أذان المغرب في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، سيكون عند الساعة 6:25 مساءً، وصلاة الفجر 5:03 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:48 مساءً، وصلاة العشاء 7:36 مساءً.