محافظ أسوان: معارض أهلا رمضان مستمرة في توفير السلع بأرخص الأسعار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار معارض «أهلاً رمضان»، في تلبية احتياجات الجماهير من السلع المختلفة بأرخص الأسعار، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

مطلب بزيادة حصة السكر في أسوان

وأفاد محافظ أسوان في بيان اليوم الجمعة، أنه يجري التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ الكميات المتنوعة من المواد الغذائية والسلع، وزيادة حصة المحافظة من السكر إلى 20 طنا يوميًا.

وفي إطار التنسيق، الذي أعلنه اللواء أشرف عطية بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتوزيع 75 طنًا من السكر على 17 وحدة محلية تبعًا لعدد القرى والنجوع في المنطقة.

كيلو السكر بـ27 جنيها في معارض أهلا رمضان

وبدأت عملية تسليم الحصص بإشراف من الوحدة المحلية وبالتعاون مع الجمعيات والمتطوعين، بتوزيع 2 كيلو سكر على كل بطاقة عائلية، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وضخ 4 أطنان من السكر يوميًا بواسطة 2 شادر في المدينة.

بدأت الوحدة المحلية لمدينة السباعية في توزيع 2000 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا للكيلو على المواطنين، عبر منافذ جمعيات التعاون وتجار التموين، بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام المحافظة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمتابعة وتوجيهات من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.