ماذا يحدث لجسمك عند تناول العرقسوس يوميا؟.. تحذير لهذه الفئات

مشروب العرقسوس من المشروبات الرمضانية المشهورة في العديد من البلدان العربية، ويتربع أيضًا على عرش المشروبات الرمضانية التي لا تخلو منها مائدة إفطار في رمضان لما له من فوائد صحية عديدة، إلا أنّ الإفراط في تناوله قد يصيب الجسم بالأمراض.

أضرار الإفراط في تناول العرقسوس

وكانت هيئة الدواء المصرية أصدرت تحذيرًا مهمًا بشأن مخاطر الإفراط في تناول مشروب العرقسوس، مؤكدةً أن تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة قد يُسبب آثارًا جانبية خطيرة، إذ يمكن أن يُسبب الإفراط في تناول هذا المشروب الرمضاني الشهير اضطراباتٍ في مستويات البوتاسيوم والصوديوم في الدم، وغيرها من الأضرار المتمثلة في الآتي:

- انخفاض مستويات البوتاسيوم: قد يُسبب الإفراط في العرقسوس أعراضًا مثل التعب والضعف العضلي، وخللًا في وظائف القلب، وعدم انتظام ضربات القلب.

- زيادة مستوى الصوديوم: قد يُؤدّي العرقسوس أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، والتورم، واحتباس السوائل في الجسم.

- تأثيرات العرق سوس على البوتاسيوم وضغط الدم أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو الكلى. ​

- يُشكل الإفراط في تناول العرقسوس خطورةً كبيرةً على الحامل، لِما له من تأثيراتٍ سلبيةٍ على صحتها وصحة الجنين، من أهمها الولادة المبكرة، والمشاكل الصحية لدى الطفل إذ قد يسبب تشوهات خلقية، أو مشاكل في النمو والتطور.

نصائح تناول العرقسوس

وتنصح هيئة الدواء المصرية مرضى ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، واضطرابات الكلى، والقلب، والأوعية الدموية، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون أدوية مدرات البول بتجنب تناول العرقسوس بكميات كبير، أو استهلاكه بكمياتٍ قليلةٍ جدًا.

وحذرت أيضًا وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية من تناول مشروب العرقسوس بكثرة خلال شهر رمضان، إذ يعتبر من أكثر المشروبات التي تعمل على زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم، والذي يعتبر العدو الأول خاصة بالنسبة لمرضى الكلى والضغط والقلب، وأشارت إلى أنّ تناول العرقسوس يكون مفيدًا بالنسبة للأشخاص الأصحاء، بشرط ألا يزيد عن 3 أكواب في اليوم الواحد.