5 فوائد لتناول السوبيا في رمضان.. مشروب مثالي للحفاظ على صحة القلب

السوبيا هي مشروب تقليدي مصنوع من جوز الهند والأرز والحليب والسكر، تعود نشأته إلى جنوب شرق آسيا، وانتشرت شعبيتها في جميع أنحاء العالم، تتميز بطعمها الحلو المنعش وقيمتها الغذائية العالية لما تحويه من عناصر مهمة ومفيدة للجسم، ويكثر تناولها خلال شهر رمضان إذ تعتبر مشروبًا أساسيًا على مائدة الإفطار.

فوائد تناول السوبيا

ومشروب السوبيا يمكن تحضيره بسهولة في المنزل، إذ يتكون من مياه جوز الهند والنشا والحليب، وتتميز بفوائدها العديدة، بحسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس التي تتمثل في الآتي:

1. مصدر غني بالعناصر الغذائية

تحتوي السوبيا على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين (هـ) وفيتامين (ب) والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع.

تحتوي على البروتين الذي يساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

2. تساعد على ترطيب الجسم

السوبيا غنية بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف، خاصة خلال فصل الصيف أو أثناء ممارسة الرياضة.

تحتوي السوبيا على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم التي تساعد على تعويض ما يفقده الجسم من أملاح مع العرق.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي السوبيا على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

يساعد مشروب السوبيا على تخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ.

تدعم صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.

4. تقوية الجهاز المناعي

تحتوي السوبيا على فيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى.

يساعد مشروب السوبيا على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

5. تقليل الإصابة بالأمراض

قد تساعد على خفض ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وتحسين صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

أضرار السوبيا

وينصح أستاذ علوم التغذية بتناول السوبيا باعتدال، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية مثل الانتفاخ والإسهال، إذ قد تسبب كمية الألياف الموجودة في السوبيا الانتفاخ والإسهال، خاصة عند الأشخاص الذين لا يتناولون كمية كافية من الألياف في نظامهم الغذائي، وقد تؤدي أيضًا كمية الصوديوم الموجودة في بعض أنواع السوبيا إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب أستاذ علوم الأغذية تحتوي السوبيا على كمية من السعرات الحرارية، خاصةً تلك المحضرة بالحليب كامل الدسم والسكر، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة الوزن، وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه النشا، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الحكة والطفح الجلدي.