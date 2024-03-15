أزهري: مصطفى محمود له آراء صحيحة في التفسير وأخرى غير مقبولة

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أنّ الدكتور مصطفى محمود طغت عليه الروحانيات عند تفسيره للقرآن.

آراء مصطفى محمود في التفسير

وشدد «أبو عاصي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «أبواب القرآن»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه لا يمكن القول إن كل كلام مصطفى محمود خطأ أو كل كلامه صحيح، مشددًا على أن لدى مصطفى محمود آراء في التفسير صحيحة، وأخرى غير مقبولة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الآيات لا تتوفر فيها الشروط الواجب توفرها في التفسير، مثل الخروج عن اللغة، والخروج عن السياق أو عن الإطار العام للقرآن.

مصطفى محمود في تفسير القرآن

وأوضح أن الدكتور مصطفى محمود جنح كثيرًا بالقرآن للنظريات العلمية وهي نظريات متغيرة كما أنه ليس لديه تفسير كامل.