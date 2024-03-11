سالم أبو عاصي يوضح لماذا أوقف عمر بن الخطاب العمل بنص المؤلفة قلوبهم

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفسر القرآن، حتى يجتهد فيه كل جيل ويفكر ويتدبر ويعمل العقل لاستخراج الجديد، وما يناسب مصلحة الناس.

أسباب وقف العمل بنص المؤلفة قلوبهم

وأضاف «أبو عاصي»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «أبواب القرآن» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «يعني المؤلفة قلوبهم، الإسلام كان يعطي بعض الناس ليؤلف قلوبهم للدخول في الإسلام، فلما جاء سيدنا عمر ووجد أن الإسلام قويت شوكته وأصبح من يريد أن يدخل في الإسلام مختارًا فليدخل، ومنع سهم المؤلفة وأوقفه ليه؟ لأن العلة التأليف ودي قضية مهمة إنه ساعات القرآن والسنة بيبني الحكم على علة، فالعلة تزول فيزول الحكم، فتأتي علة جديدة، العلماء والفقهاء يقولون مصلحة ذهبت وأتت مصلحة أخرى».

أحكام شرعية ارتبطت بظروف معينة

وأردف: «الإسلام مثلا نهى أن تسافر المرأة إلا مع محرم طب ليه ماتسافرش لوحدها كان زمان صحاري وجبال تتعرض لمخاطر، طب إذا كان الآن وده كلام العلماء هناك رفقة آمنة وطيران وسفر ومع نا،س يبقى أصبح الكلام الذي يقال كان مبنيًا على علة، لما نهى صلى الله عليه وسلم، أن يترك الرجل أهله ليلًا، يعني مراته ممكن ما تكونش في استعداد لاستقباله، فقال لك لا تترك أهلك ليه لأن زمان أركب الدابة وأسافر وقت ما أنا عاوز، إنما أنا محكوم بشركات الطيران وبالحجز وفيه اتصالات ممكن اتصل يا جماعة أنا جايلكم الساعة 12 بالليل، جاي لكم الصبح، هناك أحاديث بنيت على علل انتفت، وبنيت على ظروف معينة انتقت، فلذلك لما تبحث في الآيات القرآنية وتستخرج منها الأحكام، أنت تشوف الظرف الذي نزلت الآية فيه».

وتابع: «هل الظرف باقي ولا تغير وأصبح هناك ظرف جديد، فعمر عمل كده لقى إن المؤلفة خلاص نحن لسنا في حاجة إلى التأليف، وانتفت العلة، فانتفى الحكم وهكذا».