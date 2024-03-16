تحرير 198 محضرا متنوعا في حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية خلال رمضان

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ المديرية تشدد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق، وذلك بتنظيم حملات مكبرة دورية ومستمرة بجميع أنحاء محافظة الإسكندرية تشارك فيها جميع الإدارات الفرعية.

وأشار إلى أنه تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، نفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 29 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، كذلك تحرير محضر إدارة بازار دون ترخيص وامتناعه عن بيع السجائر ومصادرة 40 علبة سجائر محلية، وتحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، إلى جانب تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 21 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضري أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 33 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

تحرير 33 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 7 محاضر لبقالين تموين مخالفين، تحرير محضر إدارة مخزن مواد غذائية دون ترخيص، تحرير 5 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 42 محضرا في حملات

وأضاف «القلش» أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، شنت حملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن:

- تحرير 25 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف

- تحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ المواد الغذائية

- تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضري عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف إضافة إلى تحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحضري تبديد أحراز، وتحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

تحرير 12 محضرا تموينيا

وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها، حملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

حملات غرب والجمرك

ونفذت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي:

تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.