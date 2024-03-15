سيف زاهر: بعض الأندية الجماهيرية لا تنافس على البطولات بسبب فقر الموارد

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن الأندية الجماهيرية بخلاف النادي الأهلي والنادي الزمالك غير موجودة في المنافسة على البطولات وبالدوري، بسبب عدم فقر موارد مالية كبيرة تمكنه من الوصول لأبعد نقطة في المنافسة.

وزير الرياضة يسعى لتطوير صناعة كرة القدم

وأشار «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن تحويل الكرة لصناعة وتطويرها هو الشيء المهم الآن لكي يكون هناك فرصة على المنافسة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول وتعمل على تطوير كرة القدم في مصر، كما أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يسعى لتطوير الصناعة بأكملها.

وشدد على أنه لابد أن يكون هناك فكر مختلف بالأندية الشعبية ولابد من الاستعانة برجال الأعمال وأطراف أخرى، مؤكدًا أن إدارة الأندية الشعبية والجماهيرية يعتمدون دائمًا على شخص واحد، منوهًا بأنه في حالة عدم نجاح هذا الشخص يفشل النادي بأكمله.