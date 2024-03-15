سيف زاهر: الأهلي تعرض للظلم.. ولم يتفاوض مع أبو جبل في معسكر المنتخب

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنه كان جزءًا من موضوع انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي، والذي لم يكتمل لأسباب ما، موضحًا أن عرف الأمر لأنه رئيس مؤسسة كبيرة وكان الأهلي سيتعاقد مع حارس من ناديه.

الأهلي تفاوض مع البنك الأهلي

وتابع «زاهر»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»: «الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع محمد أبو جبل في معسكر المنتخب المصري»، موضحًا أنه كان هناك تفاوض من قبل الأهلي مع البنك الأهلي، وشقيق أبو جبل كان هو الذي يقود المفاوضات من مصر.

وأشار إلى أن الأمور لم تكتمل لأسباب ما تخص النادي الأهلي، معقبًا على إعلان أحمد شوبير تفاصيل الانتقال قبل بداية مباراة مصيرية لمنتخب مصر: «مكونتش هعلن قبل نهاية المباراة.. عدي وجه نظر وهتسنى بعد الماتش، عشان مأثرش على اللاعب، بس الكابتن شوبير شاف أنه سبق له».