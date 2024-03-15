ملخص الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8.. أحمد مكي يتخلص من لعنة الشمامة

بدأت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض يوميا على قناة on عقب الإفطار مباشرة، بتجول الكبير أوي في المزاريطة بصحبة أمينة خليل.

خطة الكبير وهجرس

وخلال سير الكبير أوي وأمينة خليل في المزاريطة ظهر هجرس وهو متقمص دور الشرير أوي الذي يجري منه جميع أهالي البلد بسبب استبداده وطغيانه ليظهر نفادي في محاوله لإنقاذ البلد لكي يلفت نظر أمينة خليل وبعد مبارزة طويلة مع هجرس يفوز نفادي لتتعاطف أمينة خليل مع هجرس وتفشل الخطة الأولى.

الكبير أوي يلجا للخطة الثانية العطاء

ولجأ الكبير إلى خطة ثانية وأثناء سيره ليلا في شوارع المزاريطة مع أمينة خليل يسمع شخص من أهالي البلد مريضا ويطلب المساعدة من دكتور ربيع والذي يبلغهم أنه يريد نقل كلية، ليظهر نفادي يعلن أنه سيساعده ويتبرع بكليته وتتهمهم أمينة خليل بسرقة نقل الأعضاء وتفشل الخطة.

الكبير أوي يلجأ للخطة الثالثة «الذكاء»

وبعد فشل محاولات الكبير في التوفيق بين أمينة خليل ونفادي لجأ إلى صفة الذكاء التي تتمناها أمينة في شريك حياتها، فسرق الكبير بمساعدة أيهم سلسلة أمينة التي تحافظ على توازنها ويستعين بنفادي لمعرفة الجاني، يتقمص شخصية كرومبو ويبحث عن السارق ليضع سلسلة أمينة في برطمان مخلل ويفسد السلسلة وتثور أمينة عليه وتتهمه بسرقتها ويعترف بحبه لها وتحب طريقته وتوافق على الزواج، وتعود أنف الكبير على طبيعتها ويتخلص من لعنة الشمامة.

انفصال نفادي وأمينة خليل

وفي مشهد آخر، تلجأ أمينة خليل للكبير بعد خلاف مع نفادي حيث صمم طلاقها وهي ترفض بسبب حبها له، وقرر أن يتركها لتعود إلى فنها، ويكشف نفادي أن السبب في ذلك تهديد محمد ممدوح له بترك أمينة تعود للفن.