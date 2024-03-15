مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. هل سيتخلص أحمد مكي من لعنة الشمامة؟

بعد وصول الفنانة أمينة خليل إلى المزريطة، ينتظر الجمهور معرفه أحداث الحلقة 5، وذلك بعد انتهاء الحلقة السابقة على محاولات جوني لمعرفة مواصفات فتى أحلامها.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5

وقبل عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 بدأ الجمهور يتساءل هل يستطيع جوني والكبير أن يقنعا أمينة خليل بالزواج من نفادي، أم سيفشل الموضوع، ويظل الكبير بأنف طويلة بسبب لعنة الشمامة، إذ إنّه قدم 99 شخصا لم يستحموا بدلا من 100 شخص، ليخبره شامل لابد أن يساعد أي شخص حتى يتخلص من لعنة الشمامة؛ ليجد أمامه نفادي الذي يخبره بأنه يريد الزواج من أمينى خليل وعليه أن يساعده.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

وانضمت الفنانة أمينة خليل من الحلقة السابقة إلى ضيوف شرف المسلسل حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقة، كما انضم أيضًا للمسلسل محمد ثروت في دور مساعد الشمامة، والفنانة صفاء الطوخي التي ظهرت كجنية، ويذاع مسلسل الكبير أوي يوميًا على قناة ON عقب الإفطار مباشرة.