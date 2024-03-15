ملخص الحلقة 5 مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني تحتفل بابنها

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد +1 بمشهد انتظار ليلى وتقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني، لابنها شريف الذي أحرز هدفا أثناء مشاركته في مباراة للنادي الأهلي في حلقة أمس الخميس، ورفضت أن تنام قبل وصول ابنها إلى المنزل لتعبر عن مدى فخرها به، كما ذكرته بما كان يتحدث به عندما كان طفلا بما يرغب أن يكون عليه عندما يكبر وأن يكون لاعبا كبيرا.

وخلال حديثهما عن ما حدث في المباراة في ملخص مسلسل كامل العدد الحلقة 5، عبر شريف لوالدته ليلى عن مدى حبه لها، وأنه يقدر كل ما تفعله لأجله، ليقطع الطفل الرضيع عمر حديثهما ببكائه، وعندما أصرت أن تستكمل حديثهما، قاطعها شريف ليطلب منها أن تذهب لرؤية الطفل حتى لا يحدث له شيء.

ملخص الحلقة 5 مسلسل كامل العدد + 1

وفي مشهد آخر نجد شريف نائما في غرفته، ليأتي أحد التوأمين ثم يطلق صافرة بجانب أذنه لنجد العائلة بأكملها تحتفل به وبنجاحه في المباراة ليلة أمس، ثم قاموا بتشغيل إحدى الأغاني المرتبطة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة ورقصوا عليها احتفالا بإحراز شريف هدف في مباراة النادي الأهلي في حلقة أمس.