موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة 5.. هل يتكشف سر ملك؟
كتب:
رحاب عبدالراضي
02:59 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسلسل كامل العدد
أحداث متتالية بين ليلى وأحمد وتطورات تخص عائلتهما وأبنائهما، لذا ينتظر متابعي المسلسل ومحبيه منذ الجزء الأول منه، موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة لمتابعة ما سيحدث بها.
وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة المقرر عرضها الليلة، وهل ستشهد اكتشاف ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني لحب الدكتورة ملك لزوجها أحمد؟
موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة
ويأتي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة في الأوقات التالية.
- الإعادة على قناة ON drama تكون الساعة 1:30 صباحًا.
- الإعادة الأولى لأحداث مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا.
- يُعرض مسلسل كامل العدد يوميًا على منصة Watch it الرقمية.
مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1 تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة وميمي جمال.