موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة 5.. هل يتكشف سر ملك؟

أحداث متتالية بين ليلى وأحمد وتطورات تخص عائلتهما وأبنائهما، لذا ينتظر متابعي المسلسل ومحبيه منذ الجزء الأول منه، موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة لمتابعة ما سيحدث بها.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة المقرر عرضها الليلة، وهل ستشهد اكتشاف ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني لحب الدكتورة ملك لزوجها أحمد؟

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة

ويأتي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON الحلقة الخامسة في الأوقات التالية.

- الإعادة على قناة ON drama تكون الساعة 1:30 صباحًا.

- الإعادة الأولى لأحداث مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

- يُعرض مسلسل كامل العدد يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة وميمي جمال.